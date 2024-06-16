Россия обыграла США в еще одной сфере

Россия опередила Соединенные Штаты по поставкам газа в Европу в мае впервые практически за два года, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS. Глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер назвал удивительным, что показатели газового экспорта РФ растут в текущих условиях.

Удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всего того, через что мы прошли, и после всех усилий по уменьшению [импорта из РФ] и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей, — заявил собеседник газеты.



Так, в мае этого года экспорт российского газа в Европе составил 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. При этом на США пришлось 14% от всего европейского газового импорта. По мнению аналитиков, это могло стать следствием перебоев в работе одного из предприятий по экспорту СПГ в Техасе. Кроме того, на ситуацию могли повлиять увеличенные поставки газа из РФ через Турцию.

В Европе взлетели цены на газ

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