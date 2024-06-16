Россия обогнала США по импорту газа в Европу

Поставки газа из России в Европу в мае текущего года впервые почти за два года превысили такой экспорт из США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

«Удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всего того, через что мы прошли», — сказал глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер.



США обогнали Россию в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года. С 2023 года США обеспечивали 20% всего европейского газового импорта. В мае поставки трубопроводного газа из РФ, а также перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по морю превысили показатели США. Российские поставки составили 15% от всех поставок в Европе. На сжиженный природный газ из США в прошлом месяце пришлось 14% от всего европейского газового импорта.

До этого сообщалось, что Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт железа из стали из РФ. В декабре 2023 года Мадрид прекратил регулярно закупать российские железо и сталь. Но в апреле процесс возобновился — тогда на территорию Испании были экспортированы 21,3 тыс. тонн упомянутых металлов. Общая стоимость товаров составила €8 млн.