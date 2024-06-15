Казахстан рвется в Европу обходным коридорчиком

Европейская комиссия и Казахстан запустили Координационную платформу Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ или Middle Corridor), также известного как «Срединный коридор». Это стало результатом договоренностей, достигнутых на форуме инвесторов Global Gateway по транспортному сообщению между ЕС и Средней Азией, который прошел в Брюсселе в январе 2024 года.

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Коридор пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в страны Европы в обход России. Предусмотрено и ответвление в Турцию с продолжением коридора на европейский континент.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана, новая платформа будет работать над тем, чтобы превратить ТМТМ «в мультимодальный и конкурентный маршрут, связывающий Европу с Азией за 15 дней или менее». На модернизацию и улучшение инфраструктуры выделяется 10 миллиардов евро.

Но сразу стали проявляться важные нюансы. Первый. Официальные СМИ Казахстана сообщали, что мероприятие с запуском Координационной платформы ( КП) прошло «с участием представителей стран Центральной Азии и других стран, расположенных вдоль коридора».

Но министр транспорта Казахстана Марат Карабаев говорил только о том, что «к работе ( а не на открытие КП) приглашены наши партнеры из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, а также международные финансовые институты».

В то же время сообщается, что «все государства Средней Азии, за исключением Туркменистана, делегировали на этот форум министров». Турция же вообще не получила официальное приглашение, в связи с чем официальный представитель Анкары заявил, что «реализация ТМТМ без Турции невозможна». Нет, возможна, если речь вести о запуске только второй ветви МТК через Азербайджан и Грузию с выходом на Черное море, а не Турцию.

Ранее об этом маршруте много говорили и лидеры Казахстана, Азербайджана и Турции в связи с осложнением транзитных перевозок через Россию после начала специальной военной операции России на Украине.

Но в настоящее время полным ходом идет возведение казахстанского терминала в грузинском порту Поти. Да и участие Армении в этом проекте возможно только при подключении к ТМТМ так называемого «Зангезурского коридора», что в обозримом будущем пока не видится возможным из-за отсутствия соответствующих договоренностей между Азербайджаном и Арменией.

Второй нюанс. Все понимают, что реализация проекта «Срединный коридор» во всех его вариациях – торговля с геополитической подоплёкой. Перемены в системе региональных коммуникаций по схеме Китай – Средняя Азия заточены под Европу. В то же время США, объявившие Китай своим «главным врагом», будут стремиться максимально отдалить среднеазиатские страны от Китая.

Но сначала они предлагают им альтернативные европейские экспортные рынки, чтобы те не полагались на Россию, подталкивают их в сторону Китая через транзитные коммуникации, а затем станут «рвать» Китай.

Об этом, кстати, откровенно пишет американское издание National Interest, утверждающее, что «Средний коридор как альтернативный маршрут для цепочек поставок из Китая в Европу позже превратит Среднюю Азию в потенциальный театр военных действий, когда США начнут «игру» в Синьцзянском регионе Китая, или Восточном Туркестане».

Потом, как недавно предупреждал лидеров Средней Азии заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, «Запад, достигнув своих целей, сменит власти в странах региона посредством цветных революций».

Но главное сейчас для США найти прочную точку опоры в Средней Азии. Из всех стран региона ставка делается на Казахстан, где и состоялась презентация Координационной платформы ТМТМ, и который будет использоваться в качестве основного регионального транспортного узла. США отрабатывают новый стратегический подход «к сердцу Евразийского континента», где они имеет пока гораздо меньшее влияние, нежели Москва, Пекин и Брюссель.

Даже несмотря на то, что США, не проявлявшие прежде особого экономического интереса к странам региона, всегда выделяли Казахстан. В республике прочно укрепились нефтегазовые компании, такие как BP и Chevron.

Этот фактор особо выделяет посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас, отмечая, что сейчас большинство наземных грузов между Китаем и ЕС идет транзитом через Казахстан, и что между сторонами и существует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое обеспечивает правовую основу для сотрудничества по 29 направлениям.

В то же время США и ЕС никогда не станут для Казахстана и других стран региона внешнеторговым партнером уровня Китая и России.

Поэтому они будут стремиться к «геополитическому реваншу» иными средствами через диалог с политическими и бизнес-элитами и механизмов «мягкой силы», играя на геополитических амбициях Казахстана, его стремлении иметь противовес влиянию Китая и России и сохранять баланс в своих отношениях с крупными державами.

Это вынуждает Китай и Россию действовать более осторожно, тем более, что для разных участников проекта ТМТМ его значение различно. Казахстан имеет северный, и срединный, и южный маршруты. Азербайджан – еще российский проект «Север-Юг».

Они могут в случае чего вовремя соскочить. Что касается Китая, то у него выбор значительно шире даже в случае, если США удастся осуществить в Средней Азии проект «С5+1». В ответ Москва, конечно, может использовать свои конкурентные преимущества, развивая международный транспортный коридор «Север-Юг», который свяжет Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

Но все пока играют втемную. Кульминацией усилий Брюсселя по развитию проекта ТМТМ должен был стать первый официальный саммит «Европейский Союз – Центральная Азия». Изначально анонсировалось, что саммит должен был состояться в апреле 2024 года в Ташкенте. Но, как полагают аналитики, этого не случилось из-за давления, которое Москва оказывала на государства Средней Азии.