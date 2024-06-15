Казахстан экспортирует в Германию свыше миллиона тонн нефти

До конца 2024 года Казахстан поставит в ФРГ свыше миллиона тонн нефти. Об этом говорится в релизе «КазМунайГаза».

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За последние пять месяцев из Казахстана в Германию было транспортировано около 500 тысяч тонн нефти. Как сообщает пресс-служба компании, за прошлый год объем экспорта карачаганакской нефти в эту европейскую страну составил порядка миллиона тонн. Прежде поставки углеводородов в ФРГ Казахстан не осуществлял.

О начале экспорта нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» было объявлено в феврале 2023 года. В сентябре местные власти заявляли, что проведут переговоры о закупке казахстанской нефти для НПЗ в городе Шведте, чтобы заменить российские объемы. Позже в Минэкономики ФРГ заявили, что заводы в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году, так как зарезервировали мощности в Казахстане. Германия ранее обязалась прекратить импорт нефти российского происхождения по «Дружбе» к концу 2022 года.