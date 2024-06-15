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Россиянам объяснили, чем хорош "ненастоящий" курс доллара

Механизм внебиржевого курсообразования может быть выгоден российской экономике, поскольку уберет спекулянтов, торговавших против рубля.

"Есть мнение, что рубль будет стабильным (около 90 рублей к доллару) в ближайшие две недели. Его поддержат экспортеры и жесткая денежно-кредитная политика. Они будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний против него. Давление по-прежнему исходит от растущих расходов бюджета", — рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Без валютных курсов Россия не останется — работа будет продолжена с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков. Спрос на валюту пока завышен, но в течение недели ситуация стабилизируется.

По его мнению, санкции стимулируют рост внешней торговли в цифровых валютах. Кроме того, с рынка уйдут валютные спекулянты, десятилетиями игравшие против рубля и выводившие валюту за рубеж. Все это поддержит российскую валюту.

Ранее "СП" писала, что юрист Илья Русяев рассказал, что делать тем, кто потерял все свои сбережения в долларах.

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Владислав Антонов