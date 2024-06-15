В РФ заявили, что Британия ограничивает свое развитие из-за антироссийских санкций

Великобритания ограничивает собственное экономическое развитие, вводя новые санкционные ограничения против России. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии российского посольства в Лондоне.

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"Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими - в пределах статистической погрешности - темпами роста легшей в дрейф британской экономики. Значительный подъем цен на энергию для потребителей, всплеск инфляции, усиление безработицы - все это во многом результат тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов", - отметили российские дипломаты. "Не пора ли, наконец, Лондону, зафиксировав убытки от бесплодного курса на конфронтацию с Россией, начать выбираться из этой тупиковой санкционной колеи?" - отмечается в тексте.



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Новый санкционный пакет британского правительства, приуроченный к саммиту Группы семи в Италии, как указывают в посольстве, является оппортунистической попыткой получить временные конкурентные преимущества, ограничивая возможности российских операторов в финансовом и энергетическом секторах.

"К либерализму и рыночной экономике, в защиту которых вроде бы выступает коллективный Запад, это уже давно перестало иметь какое-либо отношение. Речь лишь о судорожных потугах Лондона и Вашингтона не дать окончательно опередить себя России и другим, более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики, - сказано в тексте. - По иронии конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стала бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ. Сами же британцы, старательно обслуживая старших заокеанских партнеров, со времен Brexit так и не получили от них взамен ничего существенного, включая заветное соглашение о свободной торговле".



В четверг британское правительство расширило санкционный список по России, включив в него, в частности, Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ), СПб-биржу, страховую компанию "Ингосстрах", оператора проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге "Русхимальянс", компании "Новатэк Мурманск" и "Русатом Арктик".