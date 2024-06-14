Путин призвал сохранять темпы развития РФ

Россия стремительно развивается, ее экономика вышла на четвертое место в мире, напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев". Однако, подчеркнул он, нельзя терять темпов, "почивая на лаврах".

"Мировой банк поставил нас на четвертое место в мире по экономике, мы обогнали Японию. Кто бы мог подумать правда? - напомнил президент. - Главное - темпы сохранять. А то если мы будем почивать на лаврах - там все начнет меняться". "Все быстро развивается - и та же Япония может начать подниматься, это высокотехнологичная экономика, современная, у них огромные преимущества", - отметил Путин и добавил, что, несмотря на экономические показатели, РФ есть чему поучиться у японцев, например, объемам роботизации производства.

