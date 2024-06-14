В России подешевели куриные яйца

Стоимость куриных яиц в России в мае 2024 года снизилась на 5,02%, в то время как мясо кур подорожало на 1,24%, сообщается в материалах Росстата.

Также выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на столовую свеклу - на 21,8%, морковь - на 21,4%, репчатый лук - на 18,3%, белокочанную капусту - на 11%, лимоны - на 10,1%, яблоки - на 6,6%. В то же время снизились цены на огурцы - на 29,2%, помидоры - на 18,5% и апельсины - на 2%.

Снизились цены на гречневую крупу - на 0,8%, мясные консервы для детского питания, мороженые кальмары - на 0,4%, подсолнечное масло, детский творожок, кетчуп и зеленый чай - на 0,2%.

Баранина подорожала на 5,4%, шоколад - на 2,4%, оливковое масло - на 2,3%, живая и охлажденная рыба, пшеничный хлеб, мороженое - на 1,8%, свинина, ржаной хлеб - на 1,7%, горох и фасоль - на 1,5%, шоколадные конфеты - на 1,4%, кексы, рулеты - на 1,3%, сырокопченые колбасы - на 1,2%, сливочное масло - на 1,1%, говядина, маргарин, фруктовые соки, минеральная и питьевая вода - на 1%.

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Также в прошлом месяце на 0,6-0,9% увеличились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, куриные окорочка, говяжью и свиную печень, мясной фарш; рыбу соленую, маринованную, копченую и охлажденную мороженую разделанную лососевых пород; молоко, плавленые сыры, питьевые сливки, творожные сырки, глазированные шоколадом, йогурт, овощные консервы для детского питания, пшеничную муку, рис, манную крупу, сдобные булочные изделия, бараночные изделия, черный чай, кофе, какао, карамель, торты, зефир, пастилу, майонез, поваренную соль, газированные напитки, ужин в ресторане и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации).