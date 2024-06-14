Россия изменит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 19 июня 2024 года будет понижена до 2 754,1 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2 845,3 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень вновь будет нулевой, как и пошлина на кукурузу.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $235,6 за тонну, на ячмень - $167,9 за тонну, на кукурузу - $172,7 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.