Объем российских инвестиций в Казахстан вырос на 90%

Объем российских инвестиций в Казахстан в прошлом году увеличился почти на 90%. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной думы России Александр Жуков на встрече в Астане, передает телеканал «МИР 24».

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Александр Жуков во главе российской делегации принял участие в заседании межпалатной комиссии по сотрудничеству двух стран. Стороны обсудили развитие торговых-экономических отношений. Россия и Казахстан реализуют 135 совместных проектов. На сумму почти 26,5 миллиарда долларов. Они затрагивают сферы логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и образования.

«Это было очень полезное общение, потому что на самом деле по большинству вопросов наши позиции совпадают. По целому ряду вопросов мы наметили развязки. Особенно в вопросах, касающихся транспортной доступности, транзита товаров через территорию России, также и в обратную сторону», – отметил Александр Жуков.



Россия занимает второе место среди зарубежных инвесторов в Казахстане.