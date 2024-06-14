Дефицит кадров в российской торговле достиг максимума

Нехватка кадров у российских предприятий торговли, которая наблюдается сейчас, достигла максимума за последние 20 лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Количество вакансий в продуктовых магазинах выросло с 2022 года на 60 процентов, в магазинах одежды и обуви — более чем на 50 процентов, а в магазинах бытовой техники — более чем на 40 процентов. Опубликованных резюме тоже становится больше, но рост не достигает и пяти процентов.

По словам главы организации, крупные ретейлеры пытаются справиться с дефицитом за счет автоматизации, но это помогает только частично. В АКОРТ считают, что решить проблему в среднесрочной перспективе не получится.

Главными вызовами для отрасли Караваев назвал высокие издержки логистики, что связано с санкциями и другими геополитическими тенденциями, импортозамещение и наращивание производственных мощностей. Другой риск касается избыточного регулирования. За последний год законодательных инициатив в отношении торговли стало больше в три раза, причем предложения так или иначе подразумевают отказ от рыночных механизмов и переход на ручное управление.

В начале июня Росстат сообщил об очередном историческом минимуме безработицы в России, которая по итогам апреля достигла 2,6 процента. Таким образом, общее число безработных составило 1,961 миллиона человек.