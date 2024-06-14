Бизнес отрицает рост цен из-за прекращения торгов долларами и евро

Российские импортеры исключают рост цен после прекращения торгов долларами и евро на Московской бирже из-за санкций министерства финансов США. Об этом пишут «Известия».

Один из сотрудников российской компании заявил, что там были готовы к санкциям против Мосбиржи. Он отметил, что закупки идут не в долларах или евро, а в иных валютах. По его словам, изменение цены или дефицита не ожидается. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что большая часть расчетов за поставки электроники из КНР в Россию ведутся в китайских юанях и ожидать роста цен не приходится.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что россиянам не стоит переживать из-за санкций США в отношении Московской биржи и торопиться идти в обменники, потому что ситуация не затронет обычных граждан.