В Китае открыли второй павильон с российскими товарами

В Роскачестве сообщили об открытии в Ханчжоу второго в мире Центра популяризации российской органической продукции. Там можно приобрести продукты со всей страны, в том числе крепкие спиртные напитки, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Об открытии первого такого центра в Харбине стало известно в феврале 2024 года. В нем можно купить российские органические продукты. Речь идет, в частности, о муке, крупах, винодельческой продукции, продукции из дикорастущего сырья, меде, соках и консервированной продукции, а также крепких алкогольных напитках. В общей сложности представлены порядка 40 видов продукции от 20 российских компаний.

В Роскачестве подчеркнули, что открытый в Ханчжоу центр является «вторым по счету». Отмечается, что благодаря его работе отечественные производители органической продукции смогут выйти на рынок КНР, а у жителей Китая появится возможность узнать больше о российской органике.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР не терпит вмешательства, оно не может быть инструментом для сдерживания Китая.