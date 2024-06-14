Москва заявила о готовности строить АЭС в Турции

Москва готова участвовать в строительстве атомной электростанции (АЭС) в турецком Синопе. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный, которого цитирует «Прайм». Речь идет о четырех блоках (два по два). Каждый блок по 1250 мегаватт. Генеральный подрядчик — турецкий.

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Как подчеркнул депутат, пока турецкая сторона хочет изучить варианты строительства АЭС вместе с корейскими и китайскими партнерами, но у «Росатома» есть серьезные конкурентные преимущества. Во-первых, это строительство АЭС «Аккую», второе — наилучшие реакторы, третье — подготовленный персонал и четвертое — стоимость. Поэтому Завальный заявил о 90-процентной уверенности, что проект в Синопе реализует Россия.

Также Завальный рассказал, что АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в срок. Все необходимое оборудование привезут уже в этом году, проблем с финансированием также не будет.

В конце 2023 года первый энергоблок АЭС «Аккую» разрешили ввести в эксплуатацию. Это означало, что строители выполнили все требования законодательства Турции и международных стандартов сооружения АЭС. После этого должна была стартовать процедура получения лицензии на эксплуатацию энергоблока, которая позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор.

В мае 2024 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности на территории республики. Власти РФ подчеркнули, что будут использовать технологии, которые отвечают строгим требованиям безопасности.