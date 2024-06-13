Лидеры G7 договорились о кредите Украине с прибыли от российских активов

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в четверг, 13 июня, договорились выделить Киеву в 2024 году кредит в размере $50 млрд с использованием прибыли от замороженных суверенных активов России, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, соглашение было заключено в ходе встречи лидеров организации в Италии.

«Страны G7 достигли соглашения об использовании будущих процентов от примерно $300 млрд замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в $50 млрд», — пояснил автор статьи.



Источник пояснил, что у Украины будет несколько каналов получения денег. Полученные средства можно будет, по его словам, использовать для разных целей, в том числе для поддержки военных, бюджетных и гуманитарных потребностей республики, а также для восстановления страны после завершения конфликта.

Напомним, что в Москве неоднократно высказывались против любых сценариев использования замороженных средств, как полного, так и частичного. В частности, в МИД РФ подобные действия Запада называли «воровством».