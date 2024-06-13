В Центробанке предупредили о подвохах вкладов в долларах и евро

Банк России предупредил о подвохах, с которыми могут столкнуться россияне при открытии депозитов в долларах и евро. Соответствующие разъяснения размещены на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что после введения санкций против Мосбиржи и приостановки торгов американской и европейской валютами все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными. Также остаются доступными и операции с этими валютами, граждане могут открывать и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги.

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Тем не менее в части доходности депозитов в долларах и евро для вкладчиков существуют определенные риски, предупредили в ЦБ.