Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен Запада до конца года
Президент Владимир Путин продлил запрет на поставку Россией нефти и нефтепродуктов по установленному Западом потолку цен до конца 2024 года.
Президентский указ опубликован и вступил в силу.
27 декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Соединёнными Штатами и другими странами потолка цены на российскую нефть.
Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.
Указ в том числе предполагает отказ от работы с трейдерами, которые используют лимит.