Стало известно, сколько денег заработали люди на проектах вроде Hamster Kombat

Начиная с начала текущего года пользователи криптовалют получили токены на общую сумму около $4 млрд в рамках различных эирдропов, сообщает РБК, ссылаясь на The Block. По данным платформы CoinGecko, общая стоимость всех раздач криптовалюты на сегодняшний день составляет $34 млрд.

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Тройка лидеров по объёму распределенных токенов включает проекты криптовалютной биржи Jupiter, блокчейн второго уровня StarkNet и мемкоин Notcoin, каждый из которых раздал своим участникам криптовалюту на $1 млрд. Четвертое и пятое места занимают проекты Wormhole и EtherFi, а за ними следуют FriendTech и Wen.

По данным аналитиков CoinGecko, к концу 2023 года команды Uniswap, ApeCoin и dYdX раздадут своим наиболее заметным юзерам токены на сумму $26,6 млрд. Это число основано на пиковых ценах токенов, которые могут значительно отличаться от текущей рыночной цены.

Эирдропы являются эффективным методом привлечения аудитории и повышения лояльности пользователей блокчейн-сервисов, которые получают вознаграждения в виде токенов за активность в проекте. Самым популярным примером эирдропов в настоящий момент является Telegram-игра Hamster Kombat.