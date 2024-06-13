В Киргизии приостановили денежные переводы в Россию и из нее

13 июня несколько банков Киргизии приняли решение о прекращении работы с системами денежных переводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на официальных сайтах некоторых банков.

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Уточняется, что с помощью систем можно было отправлять деньги из России в республику и в обратном направлении. Киргизский РСК-банк подчеркнул, что сейчас в связи с техническими проблемами не работают Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона» и Сбербанк Онлайн. Пресс-служба предоставит информацию о возобновлении работы с этими системами переводов «дополнительно».

Решение прекратить работу с системами принял и банк «Компаньон». Также ограничение в работе с рублями ввел и Мбанк.

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

Ранее сообщалось, что Asia Alliance Bank решил приостановить все валютные операции, связанные с резидентами России. Причина - обновление пакета санкций США. Власти ввели рестрикции в отношении 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке.