В ЦБ объяснили, как будут определять курс доллара

С четверга, 13 июня, Банк России будет устанавливать официальные курсы доллара и евро к рублю, основываясь на отчетности внебиржевого валютного рынка по состоянию на 15:30 (по Москве) в текущий рабочий день. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. Такое решение было принято из-за санкций США. В Центробанке сообщили, что российские компании и физлица смогут продолжить покупку и продажу долларов и евро через российские банки. В ЦБ подчеркнули, что все доллары и евро на счетах и вкладах остаются сохранными.

Для расчета курса ЦБ будет использовать отчетность российских банков о результатах межбанковских конверсионных операций. В Центробанке подчеркнули, что резервные подходы к расчету курсов валют на случай санкций против Мосбиржи были введены еще в октябре 2022 года. С этого момента ЦБ ежедневно рассчитывал курсы валют в том числе и на основе внебиржевой информации.

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Расчеты показали, что курсы доллара и евро, рассчитанные по внебиржевому рынку, лишь незначительно отклоняются от официальных курсов, которые Банк России устанавливал по итогам торгов Мосбиржи. Среднее отклонение с 1 января 2023 года по 11 июня 2024-го составило 0,01 процента для доллара и 0,03 процента для евро. Как подчеркнули в ЦБ, это подтверждает, что данные внебиржевого рынка репрезентативны и позволяют определять курсы на внутреннем валютном рынке.

Представители российских банков сообщили ТАСС, что спрос на покупку и продажу валюты 13 июня не вышел за пределы средних значений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Центробанк - «мегарегулятор», способный обеспечить стабильность на всех рынках, включая валютный.