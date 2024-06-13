В СПБ Бирже прокомментировали санкции Британии против торговой площадки

Британские санкции против СПБ Биржи не скажутся на деятельности торговой площадки, в том числе на разблокировке активов клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу биржи.

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«Введение санкций против СПБ биржи не скажется на деятельности площадки, в том числе работе по разблокировке клиентских активов», — говорится в сообщении.



Днем 13 июня Великобритания ввела санкции против СПБ Биржи.

Также Великобритания присоединилась к санкциям Соединенных Штатов против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

С сегодняшнего дня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. В Центробанке сообщили, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, средства в долларах и евро остаются сохранными.