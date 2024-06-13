Торговлю с Россией назвали слишком важной для всего мира

Российская экономика и торговля с РФ играют слишком большую роль для мира. Отрезать ее не представляется возможным, заявила доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко, передает агентство «Прайм».

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Напомним, что американская сторона приняла решение о введении санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД). Позднее стало известно, что с 13 июня больше не будут проводить торги долларами и евро на Мосбирже.

Эксперт прогнозирует ускорение снижения международных расчетов в долларах США и евро на фоне принятия Западом новых мер. Он отметил, что в дальнейшем придется проработать вопрос о том, как расплачиваться за внешнюю торговлю с российскими контрагентами и через какие механизмы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о способности Банка России обеспечить стабильность на всех рынках.