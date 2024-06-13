Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания расширила антироссийский санкционный список и ввела ограничения против Московской биржи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные документы.

В общей сложности в перечне появились более 40 новых лиц, в том числе организации из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР и ОАЭ. В России, кроме Мосбиржи, под ограничениями оказались Национальный расчетный депозитарий, страховая компания «Ингосстрах», «Русхимальянс», Казанский государственный казенный пороховой завод, авиакомпания «Волга-Днепр» и другие.

Напомним, что ранее Минфин США расширил санкционный список и ввел ограничения в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Они также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа заявила, что с 13 июня торги долларами и евро проводиться не будут.

После этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон анонсировал расширение санкций. Он заявил, что британские власти будут стремиться пресекать деятельность любых компаний во всем мире, которые подозреваются в сотрудничестве с российским оборонно-промышленным комплексом.