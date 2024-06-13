Депутат Бахарев прокомментировал риски для устойчивости рубля

Глобальные риски для устойчивости рубля на сегодня отсутствуют, «даже если на панических настроениях рубль на какое-то время ослабнет». Об этом 13 июня заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

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Напомним, 12 июня США ввели ограничительные меры в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Депутат объяснил, что устойчивость рубля в настоящее время определяется не ситуативными, а фундаментальными факторами — балансом спроса и предложения, соотношением экспорта и импорта и денежно-кредитной политикой Центрального банка РФ.

Парламентарий обратил внимание, что гражданам в такой ситуации, прежде всего, не нужно паниковать, отметив, что в первые дни после начала специальной военной операции страны Запада уже пытались обрушить российский финансовый рынок, но безрезультатно. Бахарев также напомнил, что Банк России начал работу над сценариями расчета курса доллара и евро в случае остановки торгов на бирже в 2022 году.

«Регулятор уже выпустил разъяснение о том, что физические и юридические лица по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро на внебиржевом рынке — через российские банки. Все средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются в полной сохранности, режим их выдачи также не меняется», — передает слова законодателя пресс-служба «Единой России».



Кроме того, первый зампред Комитета Госдумы по финрынку считает, что новые санкции лишь подстегнут процесс дедолларизации российской экономики, что можно рассматривать как позитивный фактор ее долгосрочного развития.