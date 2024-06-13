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Экономист назвал условие для резкого ослабления курса рубля к доллару

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером высказался о рисках резкого ослабления курса рубля к доллару. По словам специалиста, такой сценарий вероятен в случае дальнейшего снижения мировых цен на нефть и другие экспортные ресурсы РФ.

Курс доллара в настоящее время преимущественно определяется уровнем притока валют в Россию, подчеркнул аналитик.

При этом надо понимать, что курс – это некая расчетная величина. Основная масса операций сейчас осуществляется не в долларах, а в рублях, юанях и так далее. Уже давно это некий индикатор, а не реальный курс. В данных условиях определяющие курс обстоятельства – это приток валюты, связанный с продажей российских ресурсов за границу. Но тут есть проблема, связанная с тем, что в последнее время нефть падает в цене, и в общем сейчас весь мир находится в ожидании экономического кризиса. С глобального рынка приходит все больше тревожных новостей, свидетельствующих о том, что накапливаются достаточно серьезные диспропорции - по образцу 2008 года [в 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис, который проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой – прим. ред.]. Ситуация сложилась действительно непростая – об этом мало говорят, но по факту сейчас поступает много неприятных и даже пугающих новостей из той же сферы американских финансов.

Алексей Зубец
Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Падение цен на нефть и на другие ресурсы, которые экспортирует РФ, в обозримой перспективе может стать причиной ослабления курса рубля к доллару и ряду других валют, подчеркнул аналитик.

«При неблагоприятном развитии событий мы можем получить курс 150 рублей за доллар, но это пессимистический сценарий. А при более-менее благоприятном сценарии подобного, понятное дело, не будет. При этом из-за инфляции в России в течение ближайших месяцев мы в любом случае получим определенную девальвацию рубля. Однако пока непонятно, какой глубины будет эта девальвация… Так что если в Америке наступят большие неприятности, то курс легко вырастет до 150 рублей за доллар, а если обойдемся без проблем, то курс будет держаться на уровне 85-95 рублей за доллар», - считает эксперт.

Введение санкций против Мосбиржи со стороны США не окажет реального влияния на курс российской валюты и на ситуацию в российской экономике в целом, заявил эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мосбиржа — это не более чем инструмент, не более чем расчетная площадка, а одну расчетную площадку можно заменить на другую, или же вовсе обойтись без нее. И Центробанк собирается пойти именно по второму пути – там хотят получать полную информацию с межбанковского рынка и считать курс на этом основании», - отметил Зубец.

В четверг, 13 июня, мировые цены на нефть начали снижаться на опасениях по поводу спроса, которые возникли после публикации решений заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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