Турция повысит цены на проход судов через пролив Босфор

С 1 июля Турция сделает проход судов через Босфор и Дарданеллы дороже на 15 процентов. Об этом сообщает министерство транспорта страны. Lenta.ru

Как отмечается в заявлении ведомства, со следующего месяца цена франка будет повышена до 5,07 долларов. Прошлое повышение стоимости транзита через Босфор и Дарданеллы было год назад (на 8 процентов). Российская газета

«Раньше мы взимали фиксированный сбор в размере $0,80. Этот порядок действовал с 1983 года по 7 октября 2022 года. Указом президента от 7 октября 2022 года мы увеличили сбор примерно в 5 раз, до $4,08. С 1 июля 2023 года мы увеличили комиссию до $4,42. С 1 июля 2024 года будет новое повышение тарифов - до $5,07», - цитирует министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадира Уралоглу телеканал NTV. ТАСС