В ЦБ не исключили роста ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов указал на планы регулятора рассмотреть повышение ключевой ставки в следующем месяце. Он не исключил ее роста до 17-18%, передает агентство «Прайм».

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Тремасов выступил в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, которая проходит в четверг в Мурманске. В ходе выступления он отметил, что тот сигнал, который был дан, «звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле». По словам представителя ЦБ, предложения, которые были в июне, «будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде».

В июне Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. По данным регулятора, годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Согласно оперативным индикаторам, российская экономика активно растет, указал ЦБ. 26 апреля Банк России оставил ключевую ставку без изменений третий раз подряд (на уровне 16%).