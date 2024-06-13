В России призвали создать новую финсистему в ответ на санкции против Мосбиржи

Академик РАН, экономист Сергей Глазьев прокомментировал санкции США против Московской биржи. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, Россия и ее партнеры как можно быстрее должны создать новую валютно-финансовую систему без доллара.

«Пока токсичный доллар окончательно не отравил весь мировой финансовый рынок», — сказал Глазьев.



12 июня Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на площадке. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Позднее Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Подчеркивалось, что биржа «обладает всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.