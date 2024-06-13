В Сбере оценили курсы валют после введения санкций США в отношении Мосбиржи

Курсы валют остаются стабильными после того, как США ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Сбербанка.

«Курсы валют — как покупки, так и продажи — в Сбере стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось», — рассказали в пресс-службе, уточняя, что это касается как курсов в приложении СберОнлайн, так и в отделениях банка.



12 июня США ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входящего в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД). В Минфине США полагают, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан РФ и других стран по привлечению капитала.

После этого площадка объявила о прекращении с 13 июня торгов американским долларом и евро. В Мосбирже заверили, что «обладают всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.