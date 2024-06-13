Песков прокомментировал санкции США против Мосбиржи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о способности Банка России обеспечить стабильность на всех рынках, передает ТАСС.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал рестрикции, которые были введены США в отношении Московской биржи. Песков предложил исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка.

Он отметил, что ЦБ - «мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках». Сейчас власти работают именно в этом направлении, подчеркнул пресс-секретарь. По его словам, в настоящее время Москва думает над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать интересам РФ.

В ЦБ рассказали о последствиях санкций США против Мосбиржи для россиян

Напомним, что американская сторона приняла решение о введении санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД). Позднее стало известно, что с 13 июня больше не будут проводить торги долларами и евро на Мосбирже.