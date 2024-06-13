В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году, после чего глобальный интерес к этому виду сырья начнет постепенно снижаться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно ожиданиям экспертов, по итогам 2024 года мировой спрос на нефть вырастет на 1 миллион баррелей в сутки и достигнет уровня в 103,2 миллиона. В следующем году показатель увеличится еще на миллион баррелей, до 104,2 миллиона, а в 2026-м вырастет на 800 тысяч, до 105 миллиона.

После этого глобальный спрос на нефть в мире, как прогнозируют в МЭА, незначительно замедлится. В 2027-м показатель составит 105,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2028-м — 105,6 миллиона. В 2029 году мировой спрос на нефть стабилизируется на уровне 2028 года, а в 2030-м упадет до отметки в 105,4 миллиона баррелей, резюмировали в агентстве.

О вероятном замедлении мирового спроса на нефть в конце этого десятилетия в МЭА предупреждали еще во второй половине октября 2023 года. Тогда в агентстве спрогнозировали, что к середине столетия среднесуточные объемы глобального потребления этого вида сырья опустятся до отметки в 97 миллионов баррелей. После достижения пика в конце 2020-х мир с большой долей вероятности столкнется с «волнообразными скачками» спроса на нефть. Согласно ожиданиям экспертов, подобный период может продлиться «много лет».