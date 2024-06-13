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В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году, после чего глобальный интерес к этому виду сырья начнет постепенно снижаться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть
© globallookpress.com

Согласно ожиданиям экспертов, по итогам 2024 года мировой спрос на нефть вырастет на 1 миллион баррелей в сутки и достигнет уровня в 103,2 миллиона. В следующем году показатель увеличится еще на миллион баррелей, до 104,2 миллиона, а в 2026-м вырастет на 800 тысяч, до 105 миллиона.

После этого глобальный спрос на нефть в мире, как прогнозируют в МЭА, незначительно замедлится. В 2027-м показатель составит 105,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2028-м — 105,6 миллиона. В 2029 году мировой спрос на нефть стабилизируется на уровне 2028 года, а в 2030-м упадет до отметки в 105,4 миллиона баррелей, резюмировали в агентстве.

О вероятном замедлении мирового спроса на нефть в конце этого десятилетия в МЭА предупреждали еще во второй половине октября 2023 года. Тогда в агентстве спрогнозировали, что к середине столетия среднесуточные объемы глобального потребления этого вида сырья опустятся до отметки в 97 миллионов баррелей. После достижения пика в конце 2020-х мир с большой долей вероятности столкнется с «волнообразными скачками» спроса на нефть. Согласно ожиданиям экспертов, подобный период может продлиться «много лет».

Экономика
Коммерсант
Международное энергетическое агентство