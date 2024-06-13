Всемирный банк (ВБ) может быть задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных активов России в рамках совместного плана стран Группы семи (G7). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, это в первую очередь касается американской доли в общей сумме стран объединения, которая, как ранее проинформировало Agence France-Pressе (АFP) со ссылкой на Елисейский дворец, может составить $50 млрд.

Газета указала, что пока страны G7 обсуждают некоторые важные технические детали этого решения. Как поясняет издание, страны ЕС не могут гарантировать, что действующие санкции против РФ, за счет которых страны объединения получают доходы от активов, будут действовать всегда. В связи с чем необходимо определить, откуда будут поступать средства для покрытия кредита в случае отмены ограничений или других непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, неясно, какую часть общей суммы возьмет на себя каждая из стран Группы семи. Некоторые чиновники, участвующие в обсуждении этого вопроса, выступают за то, чтобы доли распределялись в соответствии с объемом ВВП государств. Другие же предлагают разделить сумму на основе объема замороженных активов, которые находятся в той или иной стране.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила в статье для газеты The New York Times, что страны G7 рассматривают кредит в качестве формы передачи Киеву доходов от замороженных активов РФ.

"Мы предлагаем кредит, который позволит Украине получить решающую часть финансирования. Кредит будет постепенно выплачиваться за счет доходов [от активов РФ]", - написала она.



Накануне агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры стран Группы семи достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. По его информации, идея предоставления подобного кредита принадлежала США. Как сообщил собеседник агентства, страны G7 также изложили принципы распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов, а также если они перестанут приносить доход, необходимый для финансирования кредита для Украины.