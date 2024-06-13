Совмин Белоруссии уполномочил Минфин подписать соглашение с РФ о надзоре за финрынком

Власти Белоруссии уполномочили главу Минфина на проведение с Москвой переговоров по проекту соглашения о надзоре за финансовым рынком и его подписание, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совмина.

Белорусский лидер Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения в апреле. В целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков проектом соглашения закрепляются способы обмена между Нацбанком Беларуссии, Минфином Беларуссии и ЦБ РФ информацией, полученной в рамках надзора и контроля на финансовых рынках.

Предусмотрены также «процедура проведения надзорными органами совместных проверок участников финансового рынка, имеющих трансграничные учреждения, и возможность создания совместных надзорных коллегий.