ЦБ оценил влияние санкций против Мосбиржи

Санкции против Московской биржи, введенные Западом, никак не отражаются на объемах поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По данным регулятора, санкции не повлияют также на спрос на доллары и евро для оплаты импорта. Курс отечественной валюты определяется балансом спроса и предложения, он не зависит от торговой площадки, и он останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США и его подразделение по контролю за иностранными инвестициями OFAC ввели санкции в отношении Московской биржи. Речь идет о новом пакете рестрикций, которые направлены против российских компаний и финансовой инфраструктуры России.

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Как сообщили РИА Новости в «УК Спутник - Управление капиталом», российский валютный рынок после введения санкций США против группы «Московской биржи» станет внебиржевым и межбанковским.