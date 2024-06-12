Экономист рассказал, кто окажется под ударом санкций США против Мосбиржи

Санкции, введенные Соединенными Штатами против Мосбиржи, повлияют на предпринимателей, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По словам финансового аналитика, гражданам, не имеющим отношения к бизнесу, не стоит волноваться.

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Волноваться простым обывателям особо не стоит, так как эти санкции и ограничения в высоких сферах касаются в основном предпринимателей. Бизнес — есть бизнес, он никогда не прекращает свою деятельность, особенно там, где теряется прибыль. А тут он явно будет теряться. Но бизнес найдет выходы из этого положения. Биржа предназначена для того, чтобы там продавалась и покупалась валюта. То есть продавали те, кому она в данный момент не нужна, избыточна, а покупали валюты компании для выполнения своих контрактов по импорту, — отметил экономист.



По словам Беляева, западные компании, которые поставляют товары и ожидают выручку в данном случае окажутся в тяжелом положении, так как российская сторона будет просто не в состоянии заплатить им в той валюте, которая изначально была обозначена. В контрактах всегда есть пункт, который называется форс-мажорные обстоятельства, это значит, что в будущем российским заказчикам либо дадут какие-то послабления, либо импортерам придется соглашаться на оплату не в долларах или евро, а в другой валюте, подчеркнул собеседник.

В любом случае данная ситуация — это толчок к тому, чтобы мы с дружественными странами больше использовали национальные валюты, то есть те, которые не находятся под давлением США. На какое-то время могут возникнуть проблемы с поставками товаров. Но оно будет недолгим, — добавил финансовый аналитик.



Что касается простых обывателей, которые продают и покупают валюту, то они это делают в небольших объемах, поэтому биржа сможет их обслуживать, пояснил специалист. Беляев посоветовал перестать рассматривать иностранную валюту, как защитный актив, поскольку времена меняются. При этом на курс данные санкции повлиять никак не должны, заключил экономист.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции.