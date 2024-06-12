Что известно о Московской бирже

12 июня 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи. Из-за этого с 13 июня Мосбиржа не будет проводить торги долларом и евро.

ТАСС подготовил материал об истории и деятельности Мосбиржи.

История

Московская межбанковская валютная биржа была учреждена в 1992 году в ходе рыночных реформ Банком России (ЦБ РФ) и ведущими российским банками. ММВБ являлась главной в РФ площадкой валютных торгов и центром ликвидности и ценообразования на российские активы. Созданная в 1995 году биржа "Российская торговая система" (РТС) активно развивала рынок производных финансовых инструментов, став к середине 2000-х годов в этом сегменте абсолютным лидером в Восточной Европе.

Суммарный объем торгов двух бирж (ММВБ и РТС) по итогам 2010 года составил рекордные $3,5 трлн. В феврале 2011 года ММВБ и РТС договорились об объединении. В сентябре 2011 года сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба РФ, слияние было завершено в декабре того же года. Единая биржа получила название ОАО ММВБ-РТС. В июле 2012 года объединенная биржа ММВБ-РТС официально была переименована в ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" (ныне ПАО).

В 2013 году Мосбиржа на собственной площадке провела первичное размещение своих акций.

Деятельность

Московская биржа - единственная в России многофункциональная биржевая площадка по торговле валютой, акциями, облигациями, производными инструментами, инструментами денежного рынка и товарами.

На Мосбирже до настоящего времени осуществлялись торги 13 валютами, в том числе долларом США, евро, китайским юанем, швейцарским франком, гонконгским долларом, южноафриканским рандом, турецкой лирой и рядом валют стран СНГ.

Средневзвешенный курс рубля к доллару, евро и юаню на Мосбирже до 12 июня 2024 года использовался Банком России для определения официального курса этих валют.

На фондовом рынке Мосбиржи проводятся торги ценными бумагами более чем 1300 эмитентов: российских и иностранных компаний, облигациями федерального займа и так далее. На срочном рынке Мосбиржи обращаются фьючерсные контракты на индексы, в том числе Индекс Мосбиржи, Индекс РТС, отраслевые индексы и так далее.

В состав группы Мосбиржи также входит Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий.

В 2023 году общий объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 1,3 квадриллиона рублей (в 2022 году - 1,1 квадриллиона рублей).

По итогам 2023 года общие комиссионные доходы Мосбиржи составили 52,2 млрд рублей (рост на 38,4% по сравнению с 2022 годом), чистая прибыль увеличилась на 67,5% - до 60,8 млрд рублей.

По состоянию на конец 2023 года на Мосбирже работали 2 586 человек.

Собственники

11,7% принадлежат Банку России, 10% - Сбербанку, 8,4% - "ВЭБ РФ", 5,3% - Европейскому банку реконструкции и развития, 5,3% - Street Bank & Trust Company (США), 5,2% - The Capital Group Companies (США). Данные о собственниках с долями менее 5% акций Мосбиржа не публикует. 63,8% акций Мосбиржи находятся в свободном обращении.

Руководство

Председатель правления Мосбиржи с 2019 года - Юрий Денисов.

Сайт

Официальный сайт Московской биржи - www.moex.com.