В России назвали последствия санкций против Мосбиржи

После введения санкций против Московской биржи ожидаются сложности с оплатой российских природных ресурсов и других товаров, экспортируемых за рубеж, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Россияне пока не почувствуют никаких изменений и смогут, как и раньше, обменивать рубли на доллары и евро через российскую банковскую систему, уверен депутат. Затруднения же, по его словам, коснутся экономики. Парламентарий подчеркнул, что блокирование Мосбиржи в отношении работы с долларом и евро, вызывает довольно сложные вопросы.

«Дело в том, что у нас на сегодняшний день схема такая: мы продаем нефть и газ, наши покупатели идут на биржу, покупают рубли за евро и доллары, и этими рублями расплачиваются с нашими поставщиками. Теперь, когда биржа не работает в этом отношении, они не могут покупать рубли за евро и доллары. А где они возьмут эти рубли? Банковская система у нас тоже находится под санкциями и не может им обменять доллары и евро на рубли. А как тогда быть», — сказал Арефьев.



Надо будет обходные пути искать уже через другие страны для того, чтобы можно было продать рубли за евро и доллары, потому что хотим мы, не хотим, но у нас основным потребителем нефти и газа является все-таки Западная Европа



Собеседник издания добавил, что российский бюджет пока не пострадает, так как средства можно будет брать из Фонда национального благосостояния.

Ранее опрошенные «Лентой.ру» экономисты рассказали о том, как теперь в России будет определяться курс рубля, как ограничения скажутся на ценах, что будет с долларом и евро и стоит ли теперь хранить в них деньги.

12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.