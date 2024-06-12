США ввели санкции против граждан России и Китая

США ввели новые санкции против России.

Под ограничения Госдепа и Минфина США попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая, а также ряд компаний, связанных с IT и авиацией.

В новый санкционный список США попали Мосбиржа и Национальный Клиринговый Центр, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже, передает ТАСС.

Также в списке страховая компания СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест», Казанское опытное КБ, концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», АО «Русгаздобыча».

Кроме того, санкции введены в отношении семи российских судов для перевозки СПГ.

Наложен запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

Под новые антироссийские санкции США подпала глава Гагаузии Евгения Гуцул.