Генсек ООН раскритиковал международную финансовую систему

Международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся странам. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш по случаю 60-летия создания Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает РИА Новости.

© Газета.Ru

Мировая финансовая архитектура не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, которые погрязли в долгах, а международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон и находится на грани фрагментации, считает Гутерриш.

Торговля превратилась в источник процветания и в то же время неравенства, взаимосвязей и зависимости, экономических инноваций и ухудшения состояния окружающей среды, подчеркнул он.

По его словам, работа ЮНКТАД важна, поскольку многостороннее сотрудничество ослабевает, а силы фрагментации усиливаются.

Генсек ООН отметил, что мир не может позволить себе раскола на соперничающие блоки, поэтому нужно укреплять торговлю Юг-Юг и обеспечивать стабильность в многополярном мире путем создания новой архитектуры международных финансов.

В мае МВФ сообщил, что торговый конфликт между США и Китаем может стоить миру 7% ВВП.

Ранее МВФ назвал три блока мировой экономики.