В Крыму начали создание новых курортов по проекту "Пять морей и озеро Байкал"

Об этов в интервью РИА Новости рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в рамках реализации госпроекта "Пять морей и озеро Байкал" между городами Евпатория и Саки появятся круглогодичные курорты "Золотые пески России" с 17 отелями на 4,5 тысячи номеров и "Крымская Ривьера" с отелем на 840 номеров. Построить курорты должны к 2030 году. Благодаря новому курорту, турпоток в Крым увеличится на 1 миллион человек в год.

Константинов сообщил, что по "Золотым пескам" уже готова документация по планировке территории, во втором полугодии приступят к разработке мастер-плана, началось формирование земельных участков для строительства.

Он отметил, что уже наалось проектирование набережной, по другим пяти объектам обеспечивающей инфраструктуры в данный момент подготовлено обоснование и ведется согласование источника финансирования с правительством РФ. По плану, курорты должны заработать в 2030 году, добавил Константинов.

Также глава парламента сообщил, что проект реализуется "Крымская Ривьера" совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ". Привлекаются заемные средства для реализации проекта по льготной процентной ставке при поддержке правительства России.