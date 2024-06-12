Боливия предложила РФ поставки алкоголя и вяленого мяса ламы

Боливия хочет увеличить объемы торговли с России и предложила начать экспорт высокогорного вина, крепкого алкоголя и вяленого мяса ламы. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Луис Арсе.

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"Боливия предложила экспортировать в Россию кофейные зерна, консервированные ананасы, сингани (крепкий алкогольный напиток на базе винограда - прим. ТАСС], бананы, высокогорное вино, вяленое мясо ламы, шоколад, киноа, консервированные сердцевины пальм и другие продукты", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.



Арсе назвал Россию важным потенциальным рынком для Боливии.

"Поэтому мы договорились создать технические рабочие группы для упрощения торговли между РФ и Боливией", - сообщил глава государства.



По его словам, в ходе визита в Санкт-Петербург он также обсудил возможность поставок российских лекарств в Боливию.

На прошлой неделе Арсе принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.