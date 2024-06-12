Новые санкции США затронут поставляемые в РФ чипы

Вашингтонская администрация в рамках новых антироссийских санкций планирует запретить поставлять в РФ полупроводниковые чипы, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их сведениям, о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду. Вашингтон планирует внести в черный список в том числе восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют чипы в Россию.

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Кроме того, ограничения затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами российский авиационный сектор. США также расширят санкции, наложенные на используемое в РФ "корпоративное программное обеспечение", а это "на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться".

Отмечается, что раньше антироссийские санкции касались главным образом продукции, произведенной непосредственно на американской территории. Главной целью новых рестрикций, вероятно, станут китайские предприятия, указывает Bloomberg. Как заявил один из собеседников агентства, поставщики из третьих стран получат право запросить лицензию на продолжение продаж, если их товары не используются в российском оборонно-промышленном комплексе. Нарушение санкционного режима может повлечь за собой уголовную ответственность.