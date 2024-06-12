Экономист Сакс заявил, что США в панике из-за роста влияния БРИКС

США боятся роста влияния БРИКС на международной арене. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский экономист Джеффри Сакс.

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Он обратил внимание, что экономика у БРИКС больше, чем у Соединенных Штатов и их союзников.

«В Вашингтоне, конечно, это своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги», — сказал эксперт.



По его словам, теперь американские власти не могут так легко достигать желаемого результата, тогда как раньше они делали это по щелчку пальца. США попали в изоляцию даже по таким вопросам, как Израиль и Палестина, отметил Сакс.

В мае президент РФ Владимир Путин рассказал, что в БРИКС при председательстве России развернута работа по наращиванию взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе.

Он также подчеркнул, что российское председательство «набрало уверенный темп». С 1 января 2024 года председательство в объединении БРИКС перешло к России.

Ранее Путин рассказал о значении БРИКС.