ChatGPT спрогнозировал цену биткоина на ближайшее время

В США 12 июня состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), на котором будут приняты ключевые решения по размеру процентной ставки. От размера ставки будет зависеть взлёт или удешевление биткоина.

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Для составления скорейшего и максимально точного анализа ряд криптовалютных экспертов обратились к языковой модели от OpenAI. В диалоге чат-бот ChatGPT, на основании колоссального количества источников и с учётом всех переменных, спрогнозировал цену биткоина на ближайшее время.

Так, при сохранении или уменьшении процентной ставки цена BTC может составить $68 000-$73 000. Но в случае уменьшения ставки и в целом смягчения политики FOMC в отношении криптоактивов, цена BTC может подпрыгнуть до $73 тысяч-75 тысяч и выше.