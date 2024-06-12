Всемирный банк повысил прогноз роста экономики РФ

Всемирный банк (ВБ) скорректировал в новом докладе прогнозы по росту ВВП России в сторону повышения.

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В этом году Россию ждет рост на 2,9%, в 2025-м — на 1,4%.

В апреле ВБ прогнозировал рост экономики России на 2,2%, а в 2025-м — на 1,1%.

Всемирный банк предрек российской экономике рост в 2024-2025 годах

Согласно прогнозу, поддерживать активность продолжит производство военной продукции. Сдерживающими факторами станут ожидающееся ужесточение действий ЦБ РФ и сокращение объемов предоставления льготной ипотеки.

Отмечается укрепление торгово-экономических связей РФ с Китаем, которое, как ожидается, продолжится.

В документ также сказано о перспективах для Европы и Центральной Азии. Их будущее «омрачает геополитическая напряженность», связанная с проведением Россией специальной военной операции, а также «вероятностью сохранения негативных последствий конфликта и риском его эскалации».