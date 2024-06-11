G7 планирует создать фонд для замороженных активов РФ

Лидеры стран Группы семи планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные российские активы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его информации, лидеры G7 рассчитывают договориться о создании такого фонда на саммите в Италии 13-15 июня.

20 мая газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты убеждают страны G7 выделить Украине кредит под залог доходов от активов России. В случае его одобрения Киев может получить $50 млрд. Германия, Италия, Франция и Япония выступили против американского плана. Однако их отношение начало меняться под давлением Вашингтона, который хочет согласовать такой план на саммите G7 и включить положение об использовании доходов от активов РФ в совместное заявление по итогам встречи.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Конгресс США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Израилю, Тайваню и Украине, а также о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву.