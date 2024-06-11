Банки предупредили о «встряске» рынка
Самые известные гиганты Уолл-стрит, от JPMorgan Chase до Citigroup, призывают инвесторов подготовиться к «встряске» фондового рынка на этой неделе. Это связано с данными по инфляции и решением Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке — оба события ожидаются в среду, пишет Bloomberg.
К пятнице индекс S&P 500 изменится на 1,3–1,4%, прогнозирует глава отдела анализа рынка США в JPMorgan Эндрю Тайлер.
«Поскольку индекс потребительских цен и решение ФРС будут в один и тот же день, существует вероятность того, что результаты индекса потребительских цен будут отодвинуты на задний план пресс-конференцией председателя центробанка Джерома Пауэлла», — написал Тайлер и его команда в записке для клиентов.