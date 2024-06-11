В ГД объяснили одну особенность поддержки законопроекта о кредитах для бизнеса

Критерии МСП+ должны быть определены в законе, а поддержка такой категории хозяйствующих субъектов должна носить ограниченный по времени характер. С таким заявлением выступил глава профильного комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передают «Известия».

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Некоторое время назад стало известно о планах властей РФ ввести категорию МСП+. Она коснется фирм, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий. На них распространят меры льготного кредитования, которые из-за расширения им стали недоступны. Инициативу разрабатывает Минэк совместно с ФНС и деловыми объединениями.

Демин указал на необходимость в четком определении источника финансирования таких «зонтиков», «чтобы это происходило не за счет малого бизнеса, а субъекты МСП могли сохранить прежний объем гарантийной поддержки».

Ранее сообщалось, что Банк России увеличил с 9 января 2024 года совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с 288,3 до 320 млрд рублей. Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций.