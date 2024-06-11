МВФ зафиксировал вытеснение доллара США из международных резервов

Доллар США продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место нетрадиционным резервным валютам, таким как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВФ.

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По данным фонда, крупные держатели резервов вынуждены проявлять осторожность к доллару, например, из-за заморозки ЦБ РФ зарубежных активов. Швейцария предпочитает хранить значительную долю резервов в евро, поскольку ЕС — ее ключевой торговый партнер.

«Нельзя сказать, что роль доллара резко снижается. Однако ее позиции постепенно ослабевают на фоне роста нетрадиционных валют, что еще 10 лет назад было немыслимо», — говориться в докладе МВФ.



До этого аналитики заявляли, что дедолларизация идет слишком медленно с учетом шока от заморозки российских активов. Отчасти это связано с поиском инвесторами большей доходности в валютах вроде евро, юанях и швейцарских франках.

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