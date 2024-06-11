Тайские бизнесмены заинтересовались продукцией из РФ

Представители компаний из Приморского края провели в Таиланде успешные переговоры с потенциальными партнерами. Интерес иностранных бизнесменов вызвали приморские продукты, такие как рыба, мука, растительное масло и органические удобрения. Встречи проходили под эгидой регионального Центра поддержки экспорта, в контексте национальных проектов по развитию малого и среднего предпринимательства, а также международной кооперации и экспорта.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, пять местных компаний, специализирующиеся на продаже замороженной рыбы, морепродуктов, муки, растительных масел, органических удобрений и торфогрунтов, посетили Бангкок. В столице Таиланда они участвовали в крупнейшей в стране выставке пищевой промышленности THAIFEX – Anuga Asia 2024, где нашли потенциальных деловых партнеров и начали предварительные обсуждения. Изготовители рыбных консервов проявили интерес к закупке рыбы и растительного масла из Приморья для использования в производстве.

Дополнительные встречи состоялись с руководителями Торгово-промышленной палаты Таиланда, президентами Ассоциации переработчиков тунца и Ассоциации замороженных продуктов, а также с представителями компаний, заинтересованных в импорте рыбной и пищевой продукции.

Успешные переговоры с крупными таиландскими импортерами и производителями обсудили условия поставки рыбной продукции, морепродуктов, муки, растительного масла и удобрений. Приморские товары привлекли большой интерес, что вылилось в запросы на образцы органических удобрений для последующего тестирования.